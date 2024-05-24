Финал командного чемпионата ФНТР по настольному теннису пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал командного чемпионата Федерации настольного тенниса России (ФНТР) пройдет в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в универсальном спортивном зале "Дружба". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За почетный титул будут бороться лучшие восемь мужских и столько же женских команд. Среди участников – мужская команда из Оренбурга "Факел-Газпром", которая чаще всего выигрывала золото (11 раз), "Спарта энд К" из подмосковного Видного, "УГМК" из Верхней Пышмы, "МГФСО-Москва" и другие.

Посмотреть соревнования можно будет бесплатно, вход для зрителей свободный. На портале также опубликовали расписание матчей среди мужских и женских команд.

Во время финала чемпионата для зрителей также будут проводиться мастер-классы, турниры на миди-столах и прочие мероприятия. Кроме того, они смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, которые будут вручать чемпионы, а в фойе спортзала "Дружба" для гостей пройдет конкурс "Чеканка мяча". Победители получат футболки с автографами известных теннисистов.

Главные призы среди зрителей соревнований будут разыграны 26 мая. В этот день гости также смогут принять участие в викторине о настольном теннисе.

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