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09:46

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

спорт за рубежом

09:46

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Фото: ТАСС/Zuma/Scott Taetsch

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в игре против "Торонто" набрал 1179-е очко в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги. В результате он смог повторить рекорд, установленный ранее Сергеем Федоровым.

Однако даже с рекордным показателем российского хоккеиста "Вашингтон" в этом матче уступил "Торонто" со счетом 3:6.

Александр Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. 12 декабря 2018 он стал лучшим игроком дня в НХЛ, оформив хет-трик в матче против "Детройта" . Это позволило "Вашингтону" победить со счетом 6:2. Кроме того, 15 декабря Овечкин был признан первой звездой дня по итогам пятничных матчей регулярного чемпионата НХЛ. В игре с "Каролиной" российский форвард отметился вторым хет-триком, а его команда одержала победу в серии буллитов со счетом 6:5.

В прошлом сезоне Александр Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.

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