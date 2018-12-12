Овечкина признали лучшим игроком дня в НХЛ

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает сайт НХЛ.

В матче против "Детройта" российский нападающий оформил хет-трик. Это позволило "Вашингтону" победить со счетом 6:2.

Результативными передачами во всех голевых комбинациях с участием Овечкина отметился нападающий Никлас Бекстрем, которого признали третьей звездой дня.

А вот второе место досталось форварду "Бостона" Брэду Маршану, набравшему три очка в матче против "Аризоны". Его команда добилась победы со счетом 4:3.

В октябре Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику "Вашингтона" Во время разминки перед игрой с "Калгари Флэймз" спортсмен подъехал к трибунам и перекинул ее через защитное стекло.