Овечкина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Фото: ТАСС/Justin Cooper
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает сайт НХЛ.
В матче против "Детройта" российский нападающий оформил хет-трик. Это позволило "Вашингтону" победить со счетом 6:2.
Результативными передачами во всех голевых комбинациях с участием Овечкина отметился нападающий Никлас Бекстрем, которого признали третьей звездой дня.
А вот второе место досталось форварду "Бостона" Брэду Маршану, набравшему три очка в матче против "Аризоны". Его команда добилась победы со счетом 4:3.
В октябре Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику "Вашингтона" Во время разминки перед игрой с "Калгари Флэймз" спортсмен подъехал к трибунам и перекинул ее через защитное стекло.
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