Овечкин и Неймар подарили друг другу подарки с автографами

Фото: www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обменялся подарками с футболистом, нападающим пентакампеонов Неймаром. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Спортсмены обменялись подарками с автографами на товарищеском матче с участием сборной Бразилии. Россиянин подарил бразильцу свой игровой свитер. Футболист в ответ вручил Овечкину мяч со своим автографом.

Игра между сборной Бразилии и Сальвадором проходила в пригороде Вашингтона. Бразильская сборная одержала победу со счетом: 5:0. Неймар в этой игре забил первый мяч в ворота противника и отдал три голевых паса.

Совместное фото с Неймаром Овечкин опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

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