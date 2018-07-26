Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских знаменитостей

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Первую строчку очередного списка, как и в прошлом году, занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин.
По оценке Forbes, хоккеист за прошедший год заработал 14,5 миллиона долларов. На втором месте расположился Сергей Шнуров. За год он заработал 13,9 миллиона долларов. Третье место занял Филипп Киркоров с доходом 8,9 миллиона долларов. Год назад Киркоров завоевал вторую строчку рейтинга, а на третьем месте был Григорий Лепс. Сумма их доходов составила 7,4 и 6 миллионов долларов соответственно.
Формирование списка происходило с учетом дохода знаменитости за год, внимания СМИ и заинтересованности аудитории в интернете.
Помимо этого, в рейтинг впервые вошла певица и телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова. По подсчетам Forbes, за год она заработала 3,9 миллиона долларов. Почти 90 процентов доходов Бузовой принесла реклама в социальных сетях.
В первую десятку также вошли музыканты – Григорий Лепс (8,2 миллиона долларов), Дима Билан (7,7 миллиона долларов), Стас Михайлов (7,4 миллиона долларов), телеведущий Иван Ургант (8,5 миллиона долларов) и хоккеист Евгений Малкин с сумой дохода 9,5 миллиона долларов. Замкнула топ-10 телеведущая Ксения Собчак. Несмотря на то, что ее доход составил всего лишь 1,4 миллиона долларов, место в рейтинге ей принесло освещение в СМИ во время предвыборной гонки за пост президента России.
Суммарный доход всех участников рейтинга звезд по сравнению с прошлым годом вырос на треть – со 155 миллионов долларов до 211.
Помимо этого, за последние несколько лет вдвое вырос ценник на корпоративы, а зарплата актеров за один съемочный день взлетела в два раза.
Ранее журнал назвал сто самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Возглавил рейтинг американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, его доход за прошедший год составил 285 миллионов долларов.
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