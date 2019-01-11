Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота в НХЛ

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Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ. Россиянин повторил результат Марио Лемье – 33 шайбы, сообщает "Мир 24".

Накануне "столичные" переиграли "Бостон Брюинз" – 4:2. Овечкин оформил дубль. Это позволило ему упрочить лидерство в гонке бомбардиров (32 шайбы).

Прошедший матч стал для хоккеиста 1046-м в регулярных чемпионатах лиги. Овечкин набрал 1171-е очко (639 шайб + 532 передачи) и вышел на 50-е по количеству набранных баллов.

По этому показателю россиянин обогнал экс-нападающего "Чикаго" Бобби Халла (1170 очков в 1063 матчах).

После игры Овечкина признали третьей звездой матча. Лучшим игроком стал голкипер "столичных" Брэйден Холтби (39 сейвов), второй звездой признан Донато (1+0).