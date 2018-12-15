Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездной дня по итогам пятничных матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В матче с "Каролиной" Овечкин оформил хет-трик, а его команда победила в серии буллитов со счетом 6:5. По ходу матча столичный клуб уступал со счетом 1:4. При этом в серии буллитов российский форвард не смог реализовать свою попытку.

Этот хет-трик стал для Овечкина вторым подряд. В прошлой игре против "Детройта" он также забросил три шайбы, а "Вашингтон" победил 6:2. Тогда его также признали игроком дня.

В прошлом сезоне Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.