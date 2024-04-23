Одноклубница Михайлиной назвала причину смерти волейболистки

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Одноклубница погибшей волейболистки Арины Михайлиной, член подмосковной команды "Заречье-Одинцово" Мария Халецкая назвала суицид после нервного срыва причиной гибели спортсменки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новость просто ужасная. Мы в полном шоке", – сказала Халецкая.

Тело Михайлиной нашли вечером 21 апреля рядом с общежитием Московского энергетического института, где она училась. Девушка скончалась в возрасте 21 года.

Позже ее тренер Наталья Урядова заявила, что Михайлина могла совершить суицид из-за расставания с возлюбленным.

По ее словам, с молодым человеком девушка рассталась незадолго до трагедии. Тренер уточнила, что именно он вызвал скорую помощь девушке, однако, по словам Урядовой, нужно было вызвать другую бригаду, которая бы "знала, как вести себя".