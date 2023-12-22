Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию, но работать против России она не будет. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, передает РИА Новости.

Навка сказала, что Исинбаева уже жила в Испании, у нее там семья. Кроме того, она допустила, что спустя время спортсменка может вернуться в РФ.

Также Навка, учитывая, что Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), положительно высказалась о том, что в организации есть человек, который будет представлять интересы России, а также ее защищать. Она не так близко знает Исинбаеву, но, по ее мнению, та не станет работать против Родины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения в адрес Исинбаевой. Он заявил, что не знает о каких-либо действиях спортсменки, которые можно было бы считать предательством России.

До этого он также призывал не забывать о заслугах Исинбаевой перед страной и напомнил, что она ничего не осуждала и никого не критиковала. Кроме того, считает Песков, совершенно не важно, где спортсменка живет.

Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК