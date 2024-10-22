RMC Sport: полиция провела обыски в шведском отеле, где жил Мбаппе

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Полиция Швеции провела обыски в отеле в Стокгольме, где отдыхал нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По данным СМИ, также правоохранительные органы допросили персонал гостиницы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе обвинили в изнасиловании. Женщина, якобы пострадавшая от действий футболиста в одном из отелей Стокгольма, обратилась в больницу. Сам футболист заявил, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.

Мбаппе провел в городе два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал из столицы. Полиция, в свою очередь, прибыла в отель, где ночевал спортсмен, для расследования.

Адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар позже сообщила, что в Швеции была проведена масштабная операция по сбору информации, направленная на подрыв репутации Мбаппе. Она также сообщила, что футболист готовится подать жалобу на распространение ложных сведений в свой адрес.