"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в матче третьего тура Лиги Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский футбольный клуб "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Игра состоялась в Москве на "РЖД-Арене" и завершилась со счетом 0:1.

В команде победителей на 82-й минуте матча гол забил нападающий стамбульской команды Керем Актюркоглу.

В следующем туре Лиги Европы "Локомотив" и "Галатасарай" вновь сыграют друг с другом. Игра пройдет в турецкой столице 4 ноября.

Ранее в другом матче Лиги Европы московская команда проиграла итальянскому "Лацио". Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счетом 0:2.

Голы на 13-й и 38-й минутах забили футболисты Тома Башич и Патрисио Габаррон.