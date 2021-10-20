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Спорт

19:50

"Спартак" уступил английскому "Лестеру" в матче Лиги Европы

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный клуб "Спартак" проиграл английскому "Лестеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб уступил противникам со счетом 3:4.

В составе "Спартака" отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. В команде противников четырьмя голами отметился Патсон Дака.

По итогам трех сыгранных матчей "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице группы С. Английский "Лестер" находится на втором месте. Лидером является польская "Легия".

В начале октября московский "Спартак" одержал победу над итальянским "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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