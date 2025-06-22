22 июня, 14:32Спорт
Глава WKF извинился за недопуск спортсменов из РФ на чемпионат Европы
Фото: ТАСС/AP/Shizuo Kambayashi
Глава Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил Федерации кикбоксинга России (ФКР) извинения за недопуск российских спортсменов на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФКР.
"Мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события", – написал глава WKF.
По его словам, из-за того, что российские и белорусские спортсмены, составлявшие основную конкуренцию во взрослой возрастной категории во всех дисциплинах, не примут участие в чемпионате, было решено отменить турнир.
Чемпионат Европы по кикбоксингу должен был пройти с 22 по 29 июня в Молдавии.
Генсек Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов сообщил, что недавно ФКР и WKF провели консультации, в результате которых было принято решение перенести проведение чемпионата Европы на следующий год. По его словам, стороны уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование.
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