Москвичи должны иметь возможность заниматься спортом рядом с домом – депутат ГД Толстой

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
В Юго-Восточном округе Москвы необходимо открывать новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом в ходе Кубка России по хоккею на роликах в районе Выхино-Жулебино заявил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.
Он также поздравил участников соревнований с победой.
"Так здорово, что у вас есть занятие, которое вам нравится, так здорово, что вы команда, и очень здорово, что эта команда достигает значимых признанных на международной арене результатов. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхино открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что нам не хватает спортивных объектов в наших районах", – отметил Толстой.
Уточняется, что жители ожидают скорейшего разрешения вопроса о строительстве ФОКа с ледовой ареной. Речь идет об объекте на пересечении улицы Авиаконструктора Миля с Жулебинским бульваром.
"У каждого москвича, вне зависимости от того, в каком районе нашего замечательного города, должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом", – заключил Толстой.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что последние несколько лет в Москве было построено около 145 крупных спортивных объектов. Также мэр отмечал, что в столице появятся еще 20 новых спортивных объектов до конца 2021 года. Среди них – ледовые дворцы, ФОКи, борцовские залы и футбольные поля.
"Москва сегодня": на юго-западе столицы готовят к открытию новый ФОК
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