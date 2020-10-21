Президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сравнил Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи перед их поединком, сообщает "Газета. ру".

Он назвал россиянина одной из самых больших звезд спорта, на которую будут смотреть всегда.

"Хабиб сейчас номер один в UFC по тому, сколько людей "играет" его профилем. Джастин считает, что у него есть стиль, чтобы победить Хабиба", – отметил он.

Уайт добавил, что не может предугадать исход поединка. По его мнению такая непредсказуемость делает бой интересным для всего мира.

Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Турнир пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

До этого говорилось, что последним соперником Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Как отметил глава UFC Дэйна Уайт, с Нурмагомедовым ранее хотел сразиться Конор Макгрегор, но в июне он заявил об уходе из спорта.