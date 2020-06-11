В UFC может появиться еще один российский чемпион. Кто такой Петр Ян

10 июня российский боец смешанных единоборств Петр Ян подписал контракт на бой с бразильцем Жозе Алдо. Поединок, на кону которого титул чемпиона UFC в легчайшем весе, пройдет в Абу-Даби 11 июля. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как боец из Дудинки может повторить успех Хабиба Нурмагомедова.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские спортсмены все больше захватывают UFC. В полулегком весе своего шанса на титульный бой ждет Забит Магомедшарипов, ветеран-тяжеловес Алексей Олейник, кажется, обрел вторую молодость; медленно, но верно к топам подбираются Александр Волков, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и Сергей Павлович. Но первым после Хабиба Нурмагомедова, кто сможет побороться за чемпионский пояс UFC, оказался третий номер рейтинга в легчайшем весе Петр Ян.

27-летний уроженец Красноярского края начинал свою профессиональном карьеру в российском промоушене Absolute Championship Berkut. Став чемпионом ACB и защитив титул, Ян решил попробовать силы в UFC и в январе 2018 года подписал контракт с американской бойцовской организацией. С тех пор Петр провел шесть поединков и во всех одержал победу. Всего же на счету российского спортсмена 15 боев, в которых он потерпел лишь одно поражение. Но несмотря на такую серию в UFC и победу над серьезными соперниками (большинство из них в разное время были претендентами на чемпионский титул), свой бой за пояс Ян получил во многом благодаря воле случая.



В мае этого года на турнире UFC 249 (том самом, где Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона) обладатель золота Олимпийских игр – 2008 по вольной борьбе и чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо должен был защищать титул в бою с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Жозе Алдо. Однако бразилец не смог прилететь в США из-за пандемии коронавируса, и его заменил другой экс-чемпион – американец Доминик Круз, который не выходил в октагон четыре года, но согласился вернуться ради титульного боя. Камбэк получился неудачным – Сехудо хватило двух раундов, чтобы разобраться с Крузом.

После поединка 33-летний чемпион неожиданно для всех заявил о завершении карьеры. Таким образом, пояс стал вакантным, а президент UFC Дэйна Уайт начал искать тех, кто его оспорит. Очевидным претендентом на чемпионский бой оказался Петр Ян. А ему в соперники Уайт, недолго думая, выбрал Жозе Алдо, который должен был подраться с Генри Сехудо. Впрочем, были и другие варианты, например Алджамейн Стерлинг или Кори Сэндхаген. Однако именно эти два бойца должны были сойтись между собой на турнире UFC 250. Победу одержал Стерлинг, так что теперь он поспорит за титул с победителем поединка Алдо – Ян.



Что касается нынешнего боя, то у российского спортсмена есть все шансы взять титул. Жозе Алдо был одним из самых молодых чемпионов UFC – он получил свой первый пояс в 24 года. Хотя сделал это, что называется, без единого выстрела – в 2011 году UFC поглотил организацию WEC, где бразилец владел титулом в полулегком весе, поэтому в новом промоушене он автоматически стал считаться чемпионом. Однако время показало, что это было вполне справедливо – впоследствии Алдо семь раз успешно защитил свой титул. Лишь в декабре 2015 года бразильский боец лишился пояса в бою с Конором Макгрегором – ирландец отправил Алдо в нокаут всего за 13 секунд.

После того поединка карьера Жозе стала постепенно скатываться. В шести последних встречах он потерпел аж четыре поражения: дважды ушел в нокаут от Макса Холлоуэя, единогласным решением судей уступил Александру Волкановски и проиграл в дебютном поединке в легчайшем весе Марлону Мораису. Поэтому в бою с Яном на стороне Алдо, безусловно, будет громадный опыт, но во всем остальном россиянин выглядит гораздо предпочтительнее. В победу Петра верит и Хабиб Нурмагомедов, который считает, что Ян непременно покинет "Бойцовский остров" в Абу-Даби с чемпионским поясом.