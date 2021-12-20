Российские пловцы разделили первое место в эстафете на короткой воде со сборной США

Фото: ТАСС/Simon Hastegard

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби золотые медали поделили мужские сборные России и США. Спортсмены принимали участие в мужской комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

Российские и американские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Сборная Италии стала бронзовым призером (+0,27 секунды).

До этого россияне завоевали золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде.

Также ранее сообщалось, что Анастасия Кирпичникова стала победительницей ЧЕ по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем. Золото также завоевал Илья Бородин. Он стал первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.