Президент ВФП высоко оценил выступления российских пловцов на ЧЕ в Казани

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников остался доволен результатами российской сборной на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в воскресенье, 7 ноября, в Казани, сообщает ТАСС.
По словам Сальникова, в сборной России отсутствовали на соревнованиях восемь сильных пловцов, однако, несмотря на это, спортсмены показали достойный результат.
"Хороший результат. По золотым медалям мы впереди всех. Ребята молодцы, показывали высокие результаты. У нас отсутствовало восемь лидеров, по разным причинам не участвовали в чемпионате, но от этого он беднее не стал", – отметил президент ВФП.
Из всех спортсменов российской команды Сальников отдельно выделил Анастасию Кирпичникову и ее "бойцовский характер".
"Она поразила всех своими намерениями биться за мировой рекорд, это почти удалось. Я видел, как она страдала от того, что не хватило доли секунды, но это говорит о бойцовском характере, я думаю, ей рекорды покорятся", – заявил он.
Анастасия Кирпичникова стала победительницей ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Время российской спортсменки составило 3 минуты 59,18 секунды. Золото на чемпионате Европы на короткой воде завоевал и Илья Бородин. Он стал первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием на короткой воде.
Россияне завоевали 24 награды – 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых, и заняли первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы.
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