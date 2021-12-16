Российские пловцы завоевали золото в эстафете вольным стилем на ЧМ на короткой воде

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россияне завоевали золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят Абу-Даби и завершатся 21 декабря.
Пловцы Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев проплыли эстафету за 3 минуты 3,45 секунды. Второе место заняли итальянцы с отставанием 0,16 секунды, третьей к финишу пришла команда США с отставанием 1,97 секунды.
Ранее сообщалось, что Анастасия Кирпичникова стала победительницей ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Золото также завоевал Илья Бородин. Он стал первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием на короткой воде.
Россияне завоевали 24 награды – 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых и заняли первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы.
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