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Спорт

07:16

Черчесов оценил оскорбления российских болельщиков в адрес Дзюбы

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес капитана команды Артема Дзюбы, которые скандировали российские болельщики по ходу игры с Сан-Марино.

"Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой", – сказал Черчесов на пресс-конференции после матча.

По его словам, Дзюба выполнил план на игру. "Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки", – цитирует Черчесова ТАСС.

Россияне обыграли Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 5:0. Дзюба во встрече не сумел отличиться.

Группа фанатов во время матча скандировала оскорбительные кричалки и освистала нападающего российской сборной.

На чемпионате Европы россияне встретятся с Бельгией и Данией. Четвертым участником группы B могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных – победителей плей-офф среди представителей Лиги наций.

Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Российские болельщики обругали Артема Дзюбу

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