Международная федерация спорта слепых приостановила членство России и Белоруссии

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Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации. Заявление опубликовано на сайте IBSA.

Организация отметила, что поддерживает решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о частичной приостановке членства России и Белоруссии на период в два года.

Отмечается, что нейтральные индивидуальные параспортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, а также в других санкционированных паралимпийским комитетом мероприятиях.

29 сентября Генассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации.

Белорусским атлетам-паралимпийцам тоже разрешили участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

Позже президент ПКР Павел Рожков заявил, что комитет намерен полностью восстановить свои права в IPC.

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