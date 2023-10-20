20 октября, 23:17Спорт
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России и Белоруссии
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации. Заявление опубликовано на сайте IBSA.
Организация отметила, что поддерживает решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о частичной приостановке членства России и Белоруссии на период в два года.
Отмечается, что нейтральные индивидуальные параспортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, а также в других санкционированных паралимпийским комитетом мероприятиях.
29 сентября Генассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации.
Белорусским атлетам-паралимпийцам тоже разрешили участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.
Позже президент ПКР Павел Рожков заявил, что комитет намерен полностью восстановить свои права в IPC.
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