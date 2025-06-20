Суд Амстердама: Промес будет арестован по прибытии в Нидерланды

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес будет арестован сразу же после экстрадиции в Нидерланды. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

Она уточнила, что судебные заседания по делу футболиста еще не запланированы.

В 2023 году Промесу было предъявлено обвинение в нападении на двоюродного брата. По этому делу ему назначили 18 месяцев колонии.

Через некоторое время суд Амстердама вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков. Ему назначили 6 лет лишения свободы.

В феврале 2024-го футболиста задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. Однако в мае его освободили из-под стражи.

Уже 12 июня этого года Промеса арестовали в его же доме в Дубае, после чего он был помещен в следственный изолятор. Спортсмена экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. По данным СМИ, он уже прибыл в европейскую страну на самолете вместе с сотрудниками Королевской военной полиции.

