Вяльбе заявила, что не пересядет с иномарки на "Жигули"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не готова отказаться от использования автомобилей иностранного производства в пользу отечественных моделей. Ее цитирует ТАСС.

Поясняя свою позицию, она привела в пример ситуацию с некоторыми видами спорта, в которых замена иностранного инвентаря на российский невозможна. При этом Вяльбе подчеркнула, что желает отечественным производителям высокого роста.

"Я не боюсь летать на наших российских самолетах, что, кстати, делают многие, но могу сказать честно: "Жигули" я себе купить не хочу, потому что считаю, что она (машина. – Прим. ред.) еще не готова", – пояснила Вяльбе, добавив, что в стране еще много "вещей", разработка которых может занять около 30 лет.

В начале апреля средняя цена автомобиля "Москвич 3" снизилась на 18,4% в годовом выражении, до 1,8 миллиона рублей. В связи с такими показателями марка заняла первое место в рейтинге новых авто с наибольшим падением стоимости в первом квартале 2025 года.

Несмотря на подобные цифры в сфере отечественных машин, в России продолжает стремительно снижаться спрос на автомобили китайских марок. Это может привести к уходу десятков брендов с российского рынка.

