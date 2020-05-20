Лондон не предоставил гарантий проведения матчей Евро

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес заседание исполкома из-за того, что Лондон не предоставил гарантий проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, британская столица не собирается отказываться от матчей Евро. Отмечается, что задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, стадион "Уэмбли", где пройдут матчи, должен урегулировать вопросы отмены запланированных на лето 2021 года концертов.

В марте Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. В тоже время чемпионат в 2021 году сохранит название Евро-2020. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля в 12 городах региона. При этом сейчас именно европейские страны являются наиболее опасными центрами пандемии, например Италия, где планировался стартовый матч первенства.