Церемония закрытия Олимпийских игр стартовала в Пекине

Фото: ТАСС/Zuma/Mickael Chavet
Торжественная церемония закрытия XXIV Олимпийских игр стартовала в Пекине в воскресенье, 20 февраля.
Знаменосцем команды ОКР на закрытии стал лыжник Александр Большунов. На Олимпиаде в Пекине спортсмен выиграл пять наград, из которых три золотые (в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете), одна серебряная (в классической разделке на 15 километров) и одна бронзовая (в дуэте с Александром Терентьевым в командном спринте).
Команда ОКР по итогам турнира выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.
В последний день Игр хоккейная команда ОКР уступила сборной Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российских хоккеистов отличился Михаил Григоренко.
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