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Спорт

00:39

ЦСКА победил испанский футбольный клуб в товарищеском матче

спорт

Фото: соцсети

ЦСКА сумел обыграть испанский футбольный клуб "Картахена" в товарищеском матче. Об этом информирует РИА Новости.

Встреча прошла в Испании. Итоговый счет – 2:0 в пользу армейского клуба. Первый мяч на 32-й минуте забил Никола Влашич. Еще одним голом на 48-й минуте отметился 20-летний полузащитник Константин Марадишвили.

ЦСКА играл матч основным составом. В частности, на поле появились Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Арнор Сигурдссон и Алан Дзагоев. Новичок команды, нападающий Илья Шкурин, сыграл 45 минут. Во втором тайме его заменил Федор Чалов.

Следующий контрольный матч ЦСКА сыграет в пятницу. Соперником армейцев станет швейцарский футбольный клуб "Рапперсвиль".

Ранее ЦСКА разгромил клуб из Швейцарии на испанском сборе. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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