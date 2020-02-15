ЦСКА разгромил клуб из Швейцарии на испанском сборе

Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА разгромил команду из четвертого дивизиона Швейцарии "Делемон". Матч в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят учебно-тренировочный сбор, завершился со счетом 5:0.

Авторами забитых мячей стали Алан Дзагоев, забивший с пенальти, Илья Шкурин и Константин Кучаев, на счету которого хет-трик.

10 февраля в контрольном матче ЦСКА уступил "Зениту" – 2:3. Петербургская команда смогла отыграться, проигрывая по ходу матча со счетом 2:0.

В составе ЦСКА мячи забили Кристиян Бистрович и Федор Чалов. После перерыва у "Зенита" дублем отметился Артем Дзюба, еще один мяч значится за Сердаром Азмуном.