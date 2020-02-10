"Зенит" обыграл ЦСКА, уступая 0:2 по ходу матча

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Зенит" оказался сильнее московского ЦСКА в товарищеском матче. Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что петербургская команда смогла отыграться, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

В составе ЦСКА мячи забили Кристиян Бистрович на 22-й минуте и Федор Чалов на 43-й. После перерыва футболисты "Зенита" за 5 минут смогли трижды огорчить голкипера армейской команды. Голами дважды отметился нападающий Артем Дзюба. Еще один мяч – на счету Сердара Азмуна.

Встреча прошла в испанской Ла-Нусии.

Известно, что новичок ЦСКА – Илья Шкурин – на поле не появился. При этом белорусский нападающий весь матч находился на скамейке запасных.

Напомним, ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии прошлого сезона в зимнее трансферное окно. О переходе было объявлено 9 января.