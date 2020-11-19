Сотрудники "Барселоны" пожаловались на сокращения в клубе из-за Месси

Фото: TASS/EPA/Andreu Dalmau
Сотрудники футбольного клуба "Барселона" надеялись, что аргентинский форвард Лионель Месси покинет клуб летом 2020 года.
Как рассказал один из работников клуба в интервью порталу FourFourTwo, многие расстроились, когда узнали, что Месси останется. По словам собеседника издания, работники понимали, что последуют новые сокращения, которые помогут клубу платить Месси зарплату.
"Я люблю его и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу", – признается сотрудник. В то же время 33-летний футболист после прилета в Барселона из сборной заявил As, что устал быть причиной всех проблем в клубе.
В сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону", хотя до этого сообщил руководству о желании уйти.
Ранее стало известно, что в 2020 году Месси заработал 126 миллионов долларов. Таким образом, он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов
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