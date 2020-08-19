ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромно победил немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра прошла в Лиссабоне. Матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:0. В составе французской команды забитыми мячами отметились Маркиньос на 13-й минуте, Анхель Ди Мария на 42-й минуте и Хуан Бернат на 56-й.

Таким образом, ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В финальном матче турнира "Пари Сен-Жермен" встретится с победителем второго полуфинального матча между французским "Лионом" и немецкой "Баварией".

Из-за пандемии COVID-19 формат финальной части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.

Финал Лиги чемпионов состоится в столице Португалии 23 августа.

Ранее итальянский "Интер" забил пять безответных мячей донецкому "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы. Встреча прошла в понедельник в Дюссельдорфе.