ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: POOL/EPA/TASS/David Ramos
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромно победил немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Игра прошла в Лиссабоне. Матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:0. В составе французской команды забитыми мячами отметились Маркиньос на 13-й минуте, Анхель Ди Мария на 42-й минуте и Хуан Бернат на 56-й.
Таким образом, ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.
В финальном матче турнира "Пари Сен-Жермен" встретится с победителем второго полуфинального матча между французским "Лионом" и немецкой "Баварией".
Из-за пандемии COVID-19 формат финальной части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.
Финал Лиги чемпионов состоится в столице Португалии 23 августа.
Ранее итальянский "Интер" забил пять безответных мячей донецкому "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы. Встреча прошла в понедельник в Дюссельдорфе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: