Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц – СМИ

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Роман набирается сил, продолжает тренироваться – закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное", – отметил собеседник агентства.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. По информации СМИ, из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела. Это привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

10 апреля спортсмен приступил к восстановительным упражнениям перед протезированием. 14 апреля стало известно, что фигурист может садиться на кровать без посторонней помощи. Его органы в порядке, температуры нет. Также врачи уже провели операцию по формированию культи ноги, это необходимо для будущих протезов.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал свою фотографию в соцсетях. Спортсмен поблагодарил всех тех, кто переживал за него и верил, что его состояние стабилизируется.