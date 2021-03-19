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Спорт

15:07

Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

спорт

Фото: AP Photo/Hiro Komae

В Минспорте рассматривают одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, сообщает РИА Новости.

До этого спортивный арбитражный суд отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни "Катюша" в качестве замены государственному гимну на Играх в Токио и Пекине.

"Рассматривается активно вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами", – подчеркнул Матыцин. По словам министра спорта, Чайковский – это достояние всего мирового сообщества.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом. При этом в их честь не может звучать государственный гимн.

Ранее МОК согласовал форму одежды сборной России на Олимпиаде в Токио. Одобрены и парадные, и повседневные комплекты.

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