Правоохранители опровергли выдачу ордера на арест экс-президента ВФЛА Балахничева

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В российские правоохранительные органы не поступало запросов от Франции о задержании и возможной выдаче экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, а также бывшего старшего тренера российской сборной по легкой атлетике Алексея Мельникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничева и Мельникова", – сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что согласно положениям конституции, РФ не будет выдавать своих граждан.

Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА в феврале 2015 года после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов.

В 2016 году комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила его от обязанностей казначея организации.

В сентябре прошлого года Балахничев оценил призыв британских спортсменов продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он отметил, что речь идет о провокации против России. Страну хотят не допускать до участия в крупных турнирах, и борьба с допингом тут не при чем. Он призвал российскую сторону не оставлять эти действия без внимания.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российскими законами. 9 января с новым визитом в Москву вновь прибыли три представителя WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.

11 марта стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация до сих пор не получила данных из антидопинговой лаборатории в Москве.