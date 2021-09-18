Врачи назвали причину перевода Пеле в реанимацию

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Фото: depositphotos/sudok1
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был переведен в отделение интенсивной терапии из-за затрудненного дыхания. Об этом со ссылкой на заявление больницы в Сан-Паулу сообщает РИА Новости.
По словам врачей, сейчас Пеле находится в стабильном состоянии, его уже перевели в отделение полуинтенсивной терапии.
"Из-за затрудненного дыхания он был превентивно переведен в отделение интенсивной терапии, а когда <...> состояние стабилизировалось, пациент был помещен в отделение полуинтенсивной терапии", – говорится в сообщении.
Накануне бразильские СМИ сообщили, что известный футболист повторно попал в реанимацию. По их данным, за день до этого он пережил рефлюкс.
Ранее Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования. После сообщалось, что бразилец продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку. 14 сентября было объявлено, что Пеле переведен в обычную палату.
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