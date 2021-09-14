Дочь Пеле рассказала, когда ее отца переведут из палаты интенсивной терапии

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Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле может выйти из палаты интенсивной терапии через один или два дня. Об этом рассказала его дочь Келли.

Она добавила, что ее отец хорошо восстанавливается после перенесенной операции.

"У него ничего не болит, в хорошем настроении. <...> Он будет переведен в обычную палату через день или два, а затем вернется домой", – приводит слова Келли РИА Новости.

Экс-футболиста прооперировали 6 сентября. Операция была направлена на удаление опухоли в толстой кишке.

В субботу, 11 сентября, Пеле рассказал, что с каждым днем чувствует себя все лучше и с нетерпением ждет возможности снова сыграть.

Он также поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что скоро снова будет вместе с любителями футбола.