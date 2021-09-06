Пеле перенес операцию по удалению опухоли

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Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле рассказал на странице в Facebook о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке.

"В субботу я перенес операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я говорил на прошлой неделе", – написал он.

Спортсмен также отметил, что рад находиться в окружении своей семьи и друзей, а также что с оптимизмом смотрит в будущее.

Ранее Пеле отреагировал на незабитый нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы. В своем обращении Пеле поддержал Мбаппе. Он пожелал французскому форварду держать голову выше.