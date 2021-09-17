Пеле вновь перевели в реанимацию – СМИ

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Известный бразильский футболист Пеле был повторно переведен в палату интенсивной терапии в больнице Сан-Паулу. Об этом сообщает ESPN.

По данным журналистов, экс-игрок пережил рефлюкс в четверг, 16 сентября, после чего в качестве меры предосторожности его направили в реанимацию. При этом состояние Пеле является стабильным.

Ранее бразилец пережил операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Оно было выявлено в ходе профилактического осмотра.

Пеле после хирургического вмешательства заявил, что чувствует себя нормально, но ему потребуется время на восстановление.