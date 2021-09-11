Пеле рассказал о самочувствии после операции

Фото: EPA/TASS/SEBASTIAO MOREIRA
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле сообщил о своем самочувствии после перенесенной операции. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Пеле отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше.
"С нетерпением жду возможности снова сыграть, но я все еще продолжу восстанавливаться в течение нескольких дней", – заявил экс-футболист.
Пеле поблагодарил всех за поддержку. Он выразил надежду, что скоро снова будет вместе с любителями футбола.
"Пока я здесь, использую возможность, чтобы побольше пообщаться со своей семьей и отдохнуть", – заключил легенда футбола.
Экс-футболиста прооперировали в понедельник, 6 сентября. Операция была направлена на удаление опухоли в толстой кишке.
Ранее Пеле отреагировал на незабитый нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы. В своем обращении Пеле поддержал Мбаппе. Он пожелал французскому форварду держать голову выше.
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