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Спорт

03:37

Футболист "Монако" заразился COVID-19

спорт

Фото: DPA/TASS/Bernd Thissen

Один из футболистов французского клуба "Монако", за который играет российский полузащитник Александр Головин, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет РИА Новости, инфицированный был изолирован и находится под наблюдением медиков. В пресс-службе команды отметили, что состояние здоровья заболевшего не вызывает беспокойства.

Имя сдавшего положительный тест на COVID-19 не разглашается.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер "Монако" заразился COVID-19. Кроме того, коронавирус также был выявлен у вратаря команды Бенжамена Леконта.

2 сентября "Пари Сен-Жермен" объявил о трех случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе. В частности, COVID-19 был выявлен у Неймара.

8 сентября стало известно, что нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. При этом он провел тренировку с партнерами по национальной команде, не зная результата.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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