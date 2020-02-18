Глава АСА рассказал об отказе Александра Емельяненко от алкоголя на год

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Глава организации Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко поделился мнением об отказе Александра Емельяненко от употребления спиртного на год, сообщает RT.

Он отметил, что спортсмен уже отправился в клуб "Ахмат", чтобы начать тренировки.

"[Емельяненко] поспорил с руководителем клуба, что не будет пить год. Они даже сделали ставки на это. Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes", – отметил Яценко.

Ранее бойца задержали в Анапе на 7 суток за нарушение общественного порядка. Причиной неадекватного поведения стало нетрезвое состояние Емельяненко.