Александра Емельяненко арестовали в Анапе на 7 суток

Александра Емельяненко арестовали за хулиганство

Александр Емельяненко был арестован в Анапе за нарушение общественного порядка. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что боец отдыхал на базе отдыха "Спорт" в селе Супсех и выпивал алкоголь. Находясь в нетрезвом состоянии, он начал вести себя неадекватно. В результате на Емельяненко был составлен административный протокол, спортсмена арестовали на 7 суток за мелкое хулиганство.

В руководстве лиги АСА прокомментировали ситуацию, отметив, что инцидент не скажется на проведении поединка между Емельненко и Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля в столице.

Ранее Александр Емельяненко ответил брату, который назвал его мертвым. Ранее Федор заявлял, что для него брат мертв, но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.