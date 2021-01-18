Железняков заявил, что ситуация с Плющенко "замята"

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что конфликт с фигуристом Евгением Плющенко "замят", сообщает "Газета.ру".

"Меня, честное слово, достали по этой ситуации. Ситуация замята", – сказал Железняков.

Сам Плющенко заявил, что хореограф не звонил ему. Железняков также не стал уточнять, связывался ли он с фигуристом. Плющенко отметил, что не ждет звонка от него и не воспринимает этот конфликт всерьез.

История началась с вызова Железнякова Плющенко на поединок. Фигурист дал согласие. После этого хореограф извинился за свое поведение. Он отметил, что ему наговорили на Евгения, что спортсмен якобы оскорбил его.