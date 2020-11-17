Ученые рассказали, как сделать самостоятельные тренировки эффективнее

Фото: depositphotos/tonodiaz
Исследователи из Сибирского федерального университета узнали, что может сделать тренировки более эффективными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Эксперты выяснили, что для повышения продуктивности занятий можно использовать гаджеты. Кроме того, специалисты отметили, что важно анализировать выполняемые упражнения.
По словам исследователей, современные люди мало двигаются и немного внимания уделяют физкультуре.
"Если учиться, работать и делать покупки, не выходя из дома, – это, конечно, приведет к нежелательным последствиям для здоровья", – отметил соавтор исследования Александр Осипов.
Ученые провели исследование, чтобы узнать, почему некоторые посетители спортивного зала выполняют больше упражнений за то же количество времени. Исследователи заметили, что больше килокалорий теряли участники, которые меняли скорость и условия выполнения упражнений, а также тип нагрузки.
"Кроме того, большое значение имеет работа в пульсовом режиме, при котором организм начинает сжигать калории: около 140–145 ударов в минуту", – добавил Осипов.
Ранее стало известно, что москвичи стали реже покупать абонементы в фитнес-клубы. В октябре количество их продаж сократилось на 30%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: