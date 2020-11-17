Ученые рассказали, как сделать самостоятельные тренировки эффективнее

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Исследователи из Сибирского федерального университета узнали, что может сделать тренировки более эффективными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Эксперты выяснили, что для повышения продуктивности занятий можно использовать гаджеты. Кроме того, специалисты отметили, что важно анализировать выполняемые упражнения.

По словам исследователей, современные люди мало двигаются и немного внимания уделяют физкультуре.

"Если учиться, работать и делать покупки, не выходя из дома, – это, конечно, приведет к нежелательным последствиям для здоровья", – отметил соавтор исследования Александр Осипов.

Ученые провели исследование, чтобы узнать, почему некоторые посетители спортивного зала выполняют больше упражнений за то же количество времени. Исследователи заметили, что больше килокалорий теряли участники, которые меняли скорость и условия выполнения упражнений, а также тип нагрузки.

"Кроме того, большое значение имеет работа в пульсовом режиме, при котором организм начинает сжигать калории: около 140–145 ударов в минуту", – добавил Осипов.

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