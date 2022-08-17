Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян

Фото: vk.com/vasilievolimp

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал рекомендацию исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, сообщает RT.

По его мнению, в комитете не могут иметь своей точки зрения и более высказывать ее, поскольку это чревато для них жесткими репрессиями.

"Причем, в духе самых тяжелых времен советского периода, когда инакомыслие каралось очень жестко. Они, к сожалению, не имеют извлекать уроки из истории и наступают на те же грабли, через которые нашему народу пришлось пройти. Хоть они и позиционируют себя, как демократическое общество", – сказал Васильев.

Он также считает, что члены организации боятся выступать в защиту России. По его мнению, на Западе нет никакой свободы слова, даже те люди в международной федерации, кто действительно думает по-другому, не могут открыто высказаться. По его словам, в лучшем случае они молчат, а в худшем вынуждены выступать против России.

В связи с этим олимпийский чемпион призвал пока не надеяться на что-то позитивное. При этом он выразил уверенность, что через некоторое время все закончится тем, что жители западных государств выйдут на улицы с призывом договориться с Россией.

"Только в этот момент закончится вся эпопея и со спортом", – заключил Васильев.

Еще в марте Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Это решение было принято в связи с тем, что СБР и БФБ якобы нарушили гуманитарные обязательства, что наносит ущерб репутации IBU и биатлонного спорта. Кроме того, приостановка членства связана с текущими событиями на Украине.

В IBU добавили, что решение может быть пересмотрено в зависимости от развития текущей ситуации.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

