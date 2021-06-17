Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

Фото: REUTERS/Danish Football Association
Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о состоянии футболиста Кристиана Эриксена, сообщает "Газета.ру".
По его словам, после того как спортсмен прошел через ряд кардиологических исследований, было решено, что ему необходим кардиостимулятор (ИКД).
"Это устройство необходимо после остановки сердца, вызванной нарушением сердечного ритма. Кристиан полностью согласен с решением", – сказал Бесен.
Отмечается, что ряд специалистов на национальном и международном уровне поддерживают ход лечения. Бесен постоянно находится в контакте как с игроком, так и с медперсоналом больницы.
Эриксен потерял сознание и упал на поле в конце первого тайма матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020. Полузащитнику оказывали помощь прямо на стадионе. Когда его состояние стабилизировалось, футболиста перевезли в госпиталь.
Прерванный из-за инцидента матч впоследствии доиграли – победу с минимальным счетом (1:0) одержала финская сборная.
Полузащитник сборной Дании рассказал о самочувствии после остановки сердца
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