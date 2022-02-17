Главный тренер женской сборной ОКР по керлингу Беланов покинул свой пост

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Сергей Беланов объявил об уходе с поста главного тренера женской сборной ОКР по керлингу. Об этом сообщает ТАСС.

Беланов пояснил, что подал заявление об отставке в связи с неудачным выступлением спортсменок на Олимпиаде в Пекине. Федерация керлинга России его удовлетворила.

"Что касается меня, я уже попросил руководство Федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность", – заявил он.

По словам Беланова, он сообщил федерации о своем решении 14 февраля.

Женская команда ОКР по керлингу проиграла восемь матчей из девяти в круговом олимпийском турнире и заняла по его итогам последнее, 10-е место. Единственную победу россиянки сумели одержать над командой Китая, обыграв ее со счетом 11:5.

