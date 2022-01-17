Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы

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Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о выписке из больницы.

"Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь", – рассказала она РИА Новости.

О госпитализации заслуженного тренера стало известно 14 января. До этого Тарасова уже проходила лечение в больнице в середине декабря 2021 года из-за высокого давления. Информацию о ее плохом самочувствии тогда подтвердил фигурист Илья Авербух.

Из-за проблем со здоровьем Тарасова не пришла на съемки финального выпуска шоу "Ледниковый период", где она является главным судьей.

