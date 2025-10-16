Министр спорта Дегтярев заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Легионеры клубов Мир – Российской Премьер-лиги (РПЛ) зарабатывают намного больше футболистов-россиян. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, его слова передает "Коммерсант".

По данным министра, летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей.

"Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам", – подчеркнул Дегтярев.

Он также добавил, что сейчас в РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. При этом количество российских футболистов на поле снижается с 70 до 60%.

Ранее министр спорта анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, вводить новые правила будут плавно и постепенно. Оптимальным вариантом Дегтярев назвал формулу, при которой количество иностранных футболистов на поле ограничивается 5 игроками.

Министр объяснил, что изменения нужны для того, чтобы давать возможность практиковаться молодым российским спортсменам.