Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ

Фото: 123RF/annebel146

Минспорт России не планирует вводить потолок зарплат в Российской Премьер-лиге (РПЛ), заявил глава ведомства Михаил Дегтярев.

По его словам, футбольные клубы могут самостоятельно договориться о налоге на легионеров.

"Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить", – приводит его слова ТАСС.

Дегтярев подчеркнул, что ведомство регулирует только лимит на легионеров, все остальные вопросы, связанные с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз.

Ранее министр спорта анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ, которое произойдет в этом году. По его словам, вводить новые правила будут плавно и постепенно. Оптимальным вариантом Дегтярев назвал формулу, при которой количество иностранных футболистов на поле ограничивается 5 игроками, а в клубной заявке может присутствовать лишь 10 легионеров.

Сейчас каждая команда РПЛ имеет право заявлять по 13 иностранных футболистов. На поле при этом могут выходить 8 иностранных игроков. Дегтярев объяснил, что изменения нужны для того, чтобы давать возможность практиковаться молодым российским спортсменам.