Неделя танцевального спорта пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Международные соревнования по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships организуют с 21 по 27 октября в "Лужниках", сообщает пресс-служба Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР). Площадкой конкурса станет новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В течение недели спортсмены из разных возрастных групп будут бороться за 27 комплектов наград. Кроме того, в рамках ROC-2019 состоятся рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта. Главным из них считается конкурс WDSF GrandSlam Series по европейской и латиноамериканской программам.

26 октября "Лужники" примут чемпионат мира по танцевальному двоеборью. "Сильнейшие танцевальные дуэты мира более чем из 30 стран исполнят все десять танцев европейской и латиноамериканской программ", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". Нашу страну на нем представят трехкратные чемпионы РФ Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова.

Кроме того, на 25 и 26 октября запланирован финальный этап Гран-при ФТСАРР среди детских танцевальных дуэтов.

Представители ФТСАРР отметили, что в спортивной программе Russian Open DanceSport Championships одно из ключевых мест традиционно занимает кубок команд федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. В нем примут участие сборные по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу.

В начале сентября во дворце "Мегаспорт" состоялись чемпионат мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе и соревнования среди ансамблей по европейской программе. Всего за звание чемпионов мира в двух дисциплинах боролись более 400 участников из 51 страны.

Россию представили действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно (заняли первое место) и серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева. За титул чемпионов в дисциплине "Ансамбли – европейская программа" боролись команды в направлении формейшен – зрелищный групповой танец. Среди них были многократные чемпионы России и мира "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.